Madagascar: Nosy Be - Enawo balaie tout sur son passage

Plus les heures passent, plus le monde découvre l'étendue des dégâts causés par le cyclone Enawo dans l'ile aux Parfums.

Vents violents et mer fortement agitée et devenue rouge au propre comme au figuré. Les basses pressions du cyclone Enawo ont provoqué une montée du niveau de la mer. Le cyclone a déversé des millions de tonnes d'eau en vingt quatre heures, la pluie a provoqué des inondations, des crues de rivière, ce qui entraîne des glissements de terrain ainsi que des éboulements.

Depuis hier, la préfecture de Nosy Be a décidé de fermer l'accès du port, la circulation y étant rendue impossible. Ce qui a suspendu toutes les activités liées à la célébration régionale de la Journée mondiale de la femme, qui aurait dû se tenir sur l'ile aux Parfums. Bloquées au port d'Ankify, un millier de femmes n'ont pas pu rejoindre celle-ci par voie maritime, le seul moyen de locomotion pour y aller.

De fait, de nombreux dégâts sont à déplorer un peu partout à Nosy Be, surtout depuis hier à 9 heures. Des maisons en tôles et en bois n'ont pas résisté aux rafales de vent dont la force a augmenté surtout dans des bas quartiers. Des arbres ont été déracinés dans la cour de Hell et ses environs. Un grand arbre est même tombé en travers de la chaussée, près du Lycée, et la rue a été coupée depuis midi. Près du Bazar Be, le vent a arraché un poteau en béton doté de câbles électriques et téléphoniques, endommageant au passage des kiosques de marchands.

Journée vaquée

Dieu merci, l'accident n'a pas occasionné un court-circuit et aucune perte de vie humaine n'a été déplorée. Enfin, des cultures sont inondées, des infrastructures endommagées, l'érosion des plages aggravée par le passage d'Enawo sur l'île aux Parfums.

Par vigilance, tous les établissements scolaires sont fermés depuis hier matin, tandis que les propriétaires de magasins n'ont pris leur décision qu'en début d'après-midi. Petit à petit, les habitants ont déserté les rues. Jusque dans la matinée, la pluie à continué de tomber en abondance, sans arrêt.

Toute la population souhaite que le bilan ne s'alourdisse pas. « Lors du passage du dernier cyclone, nous avions constaté que tout était détruit. Nous étions vraiment tristes. Certaines personnes ne pouvaient s'empêcher de pleurer », lâche un notable de Nosy Be. Il espère que le passage d'Enawo ne laisse pas beaucoup de dégâts matériels ou humains.

Toutefois, des jeunes d'Ambatoloaka ont discuté des effets bénéfiques du météore. Pour eux, un cyclone tropical sert notamment à refroidir le temps. Cela retombe ensuite en pluie sur les côtes. « La température de la mer diminue nettement après le passage du phénomène, et cela ramène les poissons vers la côte. Les précipitations amenées par les cyclones sont aussi très utiles pour l'agriculture dans certaines régions», concluent-ils.