Madagascar: Patrimoine - Un musée du Betsileo par Nanta Péguy

Nanta Péguy, une ancienne journaliste originaire de Fianarantsoa et vivant en France, ambitionne de créer un musée du Betsileo. Elle fait appel à l'implication de tous pour y parvenir.

Comment préserver et promouvoir la culture et le patrimoine du Betsileo. C'est le grand défi que s'est lancé Nanta Péguy, une jeune malgache qui vit en France, et qui est originaire de Fianarantsoa. Un grand projet qui résulte d'un constat, celui du peu d'intérêt qui se porte sur la préservation du patrimoine et de la culture betsileo. Dans ce musée, l'on retrouvera des éléments du patrimoine local, mais aussi des objets de tous les jours et scènes de vie. Le tout expliqué en malgache et en français. Le musée sera ainsi le lieu qui gardera vivants la mémoire et le patrimoine matériel et immatériel de la région Haute Matsiatra. Car pour le moment, il n'y a qu'un seul musée à Fianarantsoa, le musée universitaire Faniahy.

Créateur d'emplois. « On pourrait être tenté de croire que la préservation du patrimoine n'est pas une priorité comparée aux urgences sanitaires, alimentaires... mais il est pourtant fondamental de placer la culture au cœur du développement » estime Nanta Péguy. Le projet est de taille, et nécessite certainement du financement. La jeune femme compte alors sur la participation de tous à travers un crowdfunding, même si son dossier a été présélectionné par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Car Nanta Péguy a besoin de 7 000 euros pour faire exister ce musée à Fianarantsoa. Le projet, en plus de la préservation du patrimoine, est aussi un créateur d'emplois car son ouverture permettra à des locaux d'y travailler. En tout cas, pour participer à ce financement participatif, on peut s'informer sur la page https:/.fr.ulule.com/musee-du-betsileo/