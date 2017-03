Madagascar: UCTU - Pas favorable à l'introduction de l'autobus intelligent

Les coopératives regroupées au sein de l'UCTU n'ont pas de solution de rechange quant à leur opposition à l'introduction de l'autobus intelligent.

L'Union des Coopératives de Transport Urbain (UCTU) a émis son avis concernant l'introduction de «l'autobus intelligent », à Antananarivo, lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue, hier, en son siège, à Ambodivona. Selon son président national Andriambinintsolomora Bernardin cet autobus n'est pas adapté à la Ville des Mille. De ce fait, il n'est pas partant. Pour étayer sa thèse, le président national a soulevé quatre points. Premièrement, l'autobus n'est pas garé dans notre parking. Deuxièmement, il n'y aura de « versement » qu'après deux ou trois mois. Troisièmement, l'utilisation de la carte prépayée n'est pas vraiment pratique notamment pour les usagers. Et quatrièmement, cet autobus n'est pas adapté pour les routes de la capitale. En outre, les modalités de paiement ne conviennent pas également à l'UCTU. La réponse a été évasive quant à la proposition de solution à la place de l'autobus intelligent.

Normes internationales. Un avis qui n'est pas partagé par les initiateurs de cet autobus intelligent. Ils avancent ainsi que le choix de l'autobus de marque Dong Feng, construit par ID Motors, répond à la recherche d'une qualité aux normes internationales, grâce au concept de « Bus intelligent ». Equipé de matériels appropriés, il répond aussi aux impératifs d'hygiène, de santé et d'environnement, outre l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication telles que le GPS, les caméras à bord, le wifi, et la carte prépayée pour permettre la démonétisation. Ils pensent, par ailleurs, que l'introduction de « l'autobus intelligent », dans la capitale malgache, s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation des transports publics, et vise à l'amélioration de la sécurité routière et celle des passagers, la fluidification de la circulation urbaine, la démonétisation et la modernisation du parc automobile.