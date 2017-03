Madagascar: ASOIMI - "L'élection n'est pas valide" dixit le ministre

Le numéro un du sport malgache, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa est sorti de son silence.

Quinze jours après la tenue de l'élection contestée du président de l'Association Sportive Omnisports Interministériels et Institutions (ASOIMI) avec la reconduction d'Abel Randriamiarinarivo, le locataire de la place Goulette a apporté des précisions. « Beaucoup d'irrégularités et d'anomalies ont été constatées lors de cette élection. Le ministère a déjà convoqué les deux candidats protagonistes Abel Randriamiarinarivo et Oliva Randimbiarisoa en insistant sur le report de l'élection. Cette élection est nulle et non avenue » a explique le ministre, hier, au cours d'un point de presse à Ambohijatovo. Et le ministre de continuer « L'ASOIMI regroupe toutes les régions du pays et lors de ce scrutin forcé, seul Analamanga a organisé l'élection.

Toutes les actions menées par l'équipe de Abel Randriamiarinarivo n'auront pas de valeurs ». Une nouvelle élection sera organisée avec la constitution d'un nouveau comité électoral regroupant les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et des candidats. Le représentant du candidat Abel est attendu d'ici à 48 heures, mais autrement le ministère prendrait les dispositions. Une nouvelle liste électorale sera établie, ce pour plus de transparence et de représentativité.