Madagascar: Pétanque / Trophée L'Equipe - Les équipes malgaches ne font pas l'unanimité !

Le « Trophée des champions » rebaptisé « Trophée de l'Equipe » en raison de l'implication du plus grand journal sportif a débuté hier à Tour pour ne rendre son verdict que samedi. Un rendez-vous qui sert, certes de galop d'essai en vue des championnats du monde en double en Belgique, mais qui ne manque pas d'intérêt même si les deux équipes malgaches ne font pas partie des favoris.

Chassez le naturel notamment quand la Fédération décide de composer, sans le moindre test, ses équipes, et il reviendra au galop.

Aucun palmarès. C'est le cas pour ce « Trophée L'Equipe » où la Fédération Malgache de pétanque a fait appel aux services de Fanja Aubriot pour composer une triplette malgache dont on ne connaît même pas les membres.

La concurrence est pourtant présente avec l'équipe française conduite par Angelique Colombet et incluant la jeune garde Audrey Bandiarea et Cindy Peyrot sans nul doute pour ravir la victoire.

La menace, on le devine, ne vient pas de Madagascar, mais de la Thaïlande avec Thongari Thamakord et ses sept titres mondiaux, mais également des championnes du monde en titre que sont les Espagnoles Rosario Inès, Melania Homar et Judit Renau.

Si on y ajoute les Tunisiennes également championnes du monde 2011 avec Mouna Beji, Nadia Ben Abdesselem et Asma Beili, alors on ne donne pas cher à la peau de ces Malgaches, entraînées par le DTN Samy Razafindrakoto, qui ne possèdent évidemment aucun palmarès.

Dolis out. Les hommes malgré la présence de Nanou et de Hery risquent de connaître le même sort car le même DTN a inséré dans le groupe un inconnu du nom de Jeanni tout en écartant l'entraîneur qui nous a permis de ravir le titre à Tana, Dolis Randriamarohaja.

En face par contre, la France qui bénéficie de deux équipes a remis les choses à leur place en faisant revenir Quintais aux côtés de Suchaud et Lacroix. Une sacrée dream team qui fait peur à tout le monde même si la seconde équipe française avec Dylan Rocher, Damien Hureau et Michel Loy ne se contentera pas de faire de la figuration.

Mais le danger ne viendra pas du seul camp français car le Bénin de Guy Tronnou sera aussi de la partie tout comme la Thaïlande du redoutable champion du monde Phusa-At. Même les Italiens conduits par Diego Rizzi tenteront de bousculer les Malgaches qui, on le sait, ne seront pas au mieux de leur forme. Sans Dolis et surtout loin de ce chaud public de Mahamasina, on a bien peur pour ces boulistes malgaches victimes d'une mauvaise gestion de la Fédération. C'est tout aussi simple que cela.