Madagascar: « Bots for Messenger Challenge » - Des développeurs malgaches prêts à relever le défi

Un concours international de développement de « Bots intelligents » pour le service Messenger est organisé par Facebook. Sur une cinquantaine d'équipes malgaches candidates, les trois meilleures sont sélectionnées pour représenter le pays.

150 développeurs parmi les plus aguerris à Madagascar ont participé au « Facebook Bot Party », qui s'est tenu samedi dernier à l'hôtel Panorama, afin de se préparer à la participation de Madagascar au premier challenge de Chatbot pour Facebook Messenger. En effet, ce challenge lancé par Facebook vise à trouver et coder un concept innovant de « répondeur automatique ». En une heure, les prétendants ont ainsi programmé un bot intelligent pour le service Messenger, dans l'un des trois domaines au choix, notamment, les jeux et divertissements ; la productivité et l'utilité ; ou l'outil social.

A l'issue des séances de développement et de présentation, le jury a attribué le premier prix au groupe « Game Trio », composé de Setra, Eric et Rado. Cette équipe a développé un bot nommé « Intello », qui aide les « gamers » à trouver des astuces concernant leur jeu. La seconde place a été attribuée au groupe « Fancines » composé d'Andrianina, Antsa et de Miangaly, qui ont développé un bot nommé « Dragula », un jeu sur Messenger. Enfin, le groupe « Little Pi-Bot » composé de Rantsa, Ammi et de Tsiry remporte la troisième place grâce à leur bot nommé « Pizza-Bot ». Le bot se propose de présenter les menus et de prendre des commandes de pizzas.

Appuis. Orchestré par les équipes d'« Azimuts Tech Events », le « Facebook Bot Party » est soutenu par Facebook et Orange Madagascar. D'après ses représentants, l'opérateur a doté les gagnants en équipements, et les accompagnera pour se préparer au « Bots for Messenger Challenge » de Facebook, auquel participeront 48 pays d'Afrique et 16 du Moyen-Orient. « Orange souhaite participer au développement du Chatbot à Madagascar, une innovation qui aura une influence significative et grandissante sur la vie des entreprises et des communautés, notamment en matière de relations avec les clients. Orange soutient ce concours dans le dessein de stimuler les idées innovantes et de soutenir les talents locaux qui proposent des solutions au profit des entreprises et communautés locales », ont-ils affirmé.

Intelligent. Les « discussions robotisées » avec un « Chatbot » sont capables de simuler une conversation avec un être humain sur une messagerie ou un réseau social et ainsi vendre des services, vêtements, voitures, ou autres, que l'on peut trouver sur le réseau malgache sur Facebook. Les Chatbots sont désormais en mesure de passer en revue d'énormes bases de données pour trouver des éléments de réponse en en très peu de temps. Les chatbots sont déjà utilisés par plusieurs applications de messagerie sécurisées comme le chinois WeChat et l'outil de communication en entreprises Slack pour réaliser des tâches simples à partir d'une conversation.