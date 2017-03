Madagascar: BFV-Société Générale - Une extension du réseau cette année

Pour la BFV-Société Générale, le contact direct avec les partenaires est primordial. Raison pour laquelle la banque a organisé vendredi dernier la « Soirée des partenaires ». La rencontre, la deuxième du genre s'est déroulée au Villa Pradon Antanimena et a été surtout l'occasion pour la BFV-Société Générale de remercier ses partenaires de leur expertise et de la confiance qu'ils lui ont accordées au cours de l'année dernière.

« C'est en agissant avec éthique et responsabilité et en appliquant les engagements de notre code de conduite, celui du Groupe Société Générale que nous agirons dans l'intérêt de nos actionnaires, de nos collaborateurs, nos clients et de nos fournisseurs bien évidemment. C'est le gage même de notre réputation sur le long terme. À travers l'ensemble de nos activités, nous entendons instaurer avec vous, clients et fournisseurs, une relation durable bâtie sur la confiance», a notamment déclaré Bruno Massez, PDG de BFV-SG lors de son discours.

En somme, la confiance est le fondement des relations que la BFV-SG veut construire avec chacune de ses parties prenantes. Actuellement, plus de 500 fournisseurs collaborent avec la BFV-SG et ont contribué à sa croissance. Cette collaboration sera amenée à s'intensifier vu que cette année encore, la banque continuera à étendre son réseau et à développer ses offres à la clientèle. En effet, avec un réseau d'agences qui se développe chaque année, la BFV-SG regroupera 56 agences dès cette semaine avec l'ouverture imminente de l'agence de Talatamaty, et la mise en place de services de plus en plus innovants.