Madagascar: Affaire Antsakabary - Les évêques appellent à la non-violence et à la paix !

Les évènements tragiques d'Antsakabary à Befandriana-Nord continuent de défrayer la chronique. Après les autorités étatiques, les « Sojabe » de la Région Sofia, c'est au tour de la conférence des évêques de Madagascar - à travers un communiqué signé par son président, Mgr Désiré Tsarahazana et son secrétaire général, Mgr Jean Claude Randrianarisoa - d'émettre son avis.

Condamnation. Comme les autres, ces deux responsables dénoncent ce qui s'est passé à Antsakabary. « Nous condamnons les meurtres, la vengeance et les violences quel que soit le motif soulevé », lisent-ils dans leur communiqué sur une station radio privée. Avant de continuer que « le bureau, la conférence des évêques de Madagascar et l'Eglise Catholique dans son ensemble compatissent avec les victimes de ces agissements répréhensibles ». A examiner les arguments de la conférence des évêques de Madagascar, force est de constater qu'elle tient à ce que chacun assume ses responsabilités. D'ailleurs, elle l'a marqué dans son communiqué : « Nous appelons à la solidarité, au pardon et à la prise de responsabilité par rapport à l'insécurité et aux vindictes populaires qui prennent de l'ampleur dans toute l'île. Nous avons répété ce message plus d'une fois ».

Prise de conscience. La conférence des évêques de Madagascar de remercier les mobilisations esquissées par les responsables religieux d'Ambanja. « Nous remercions les prêtres, les laïcs et les religieux de la région Sofia sous l'égide du Mgr Rosario Vella, évêque de la Diocèse d'Ambanja, qui ont témoigné sur l'honneur et qui n'ont pas hésité à prendre les mesures y afférentes au moment du drame », poursuivent-ils. Aussi la journée d'hier était-elle une occasion pour eux de rappeler les messages importants du Souverain Pontife et du secrétaire d'Etat du Vatican. « L'égoïsme et la corruption sont les principales sources de tous ces problèmes. Pour cela, nous appelons à ce que chacun prie et écoute la voix de sa conscience durant ce carême. Il faut rappeler les messages du Pape François lors de la célébration de la journée mondiale de la Paix durant laquelle il a appelé à la non-violence et celui du cardinal Pietro Parolin imposant d'être des artisans de la paix ». Reste à savoir si ces responsables de l'Eglise Catholique se feront entendre.