Afrique Australe: Facilité au commerce - Un Projet à soumettre à la SADC

Avantages. À l'instar de nombreux pays en voie de développement, Madagascar fait face à de nombreux défis dans sa démarche d'intégration. Cet atelier a pour objectif d'entamer les démarches d'élaboration du Projet qui aidera Madagascar à occuper une place dans le système commercial régional voire mondial. Les besoins en activité seront ainsi transcrits, pour les matérialiser, et les concrétiser en actions cohérentes et productives. À l'issue de l'atelier, un document de projet est conçu, lequel met en avant une vision et des décisions concertées qui nous conduiront à un cadre d'échange valorisant les avantages comparatifs de Madagascar, pour une prospérité partagée, à travers une configuration plus diversifiée, résiliente, et industrialisée de l'économie du pays.

Hier, un atelier de consultation s'est tenu au Colbert Antaninarenina, pour l'élaboration du Document de projet de Madagascar, à soumettre au Programme de Facilité liée au commerce de la SADC. Des représentants de Ministères, de Groupements du secteur privé, ainsi que de la SADC ont participé à cette rencontre. « Si nous en sommes là, c'est grâce à notre adhésion au Protocole sur le commerce de la SADC, nous ayant permis ainsi de bénéficier d'un montant de 1,4 million d'Euros, dans le cadre du programme de Facilité liée au commerce de la SADC », a noté le secrétaire général du Commerce et de la Consommation, Jean-Jacques Rasamoel, dans son discours. A noter que ce programme de Facilité liée au commerce a pour principal objectif de renforcer le processus d'intégration régionale de la SADC, et d'accroître la compétitivité commerciale de la région à l'échelle mondiale.

