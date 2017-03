Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les Forces de la MONUSCO resteront à Lubero

«La Force a une part de responsabilité pour préserver la sécurité, élargir la sécurité, combattre les groupes armés et d'autres ont aussi la responsabilité pour amener des populations à dialoguer, à se réconcilier, pour permettre la restauration de l'Etat de droit et pour rendre chacun de ceux qui commettent un acte délictuel responsable de ses actes», note le commandant adjoint des Forces de la Mission onusienne en RDC.

«Ces groupes armés ont appelé il y a quelque temps les populations hutu à quitter une région et même à émettre un ultimatum. Ce que je peux vous dire c'est que les forces de la MONUSCO sont déployées dans cette région. On a entendu ici ou là qu'elles pouvaient avoir l'intention de se retirer, c'est faux. Les forces de la MONUSCO que nous avons dans cette région y sont et y resteront aussi longtemps que la situation le nécessitera», rassure le général Bernard Commins.

Il a fait cette déclaration au cours de la conférence hebdomadaire des Nations unies, en réponse à une question des journalistes relative au déplacement de plus quatre mille personnes, fuyant exactions et menaces des groupes Maï-Maï dans cette partie du Nord-Kivu.

