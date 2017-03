Congo-Kinshasa: Maman Sidikou plaide pour la participation des femmes au processus électoral

Pour sa part, la ministre du Genre, Famille et Enfant, Marie Louise Mwange, a plaidé pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin, soutenant que les femmes jouent un rôle capital dans la production économique en milieux ruraux et urbains en RDC.

Il a souhaité que, dans le secteur de l'enseignement, les jeunes filles et jeunes garçons soient traités sur le même pied d'égalité et suivent un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidikou, a plaidé pour la participation des femmes au processus électoral en RDC, mercredi 8 mars, à l'occasion des manifestations commémoratives de la Journée internationale de la femme organisées par le ministère du Genre, Famille et Enfant en collaboration avec ONU Femme et la MONUSCO à Kinshasa.

