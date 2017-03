Congo-Kinshasa: Laurent Batumona - «Aussi longtemps que le Rassemblement ne sera pas uni, les élections ne se tiendront pas»

«Je considère ces divergences comme des douleurs d'accouchement. Un nouvel organe vient de naitre et ça suscite beaucoup de tensions. Les amis qui se portent comme agissant au nom du Rassemblement, ceux qui viennent de constituer une autre structure, je crois qu'ils n'ont pas tort. Mais tous les problèmes peuvent se traiter en famille. J'exhorte les uns et les autres qui semblent traverser la frontière, de nous rejoindre pour que nous puissions continuer la lutte ensemble», propose Laurent Batumona.

«Je crois que les amis qui sont en train de faire la fronde, ils sont conscients qu'ils travaillent pour le compte de la Majorité. C'est un jeu que la Majorité veut nous imposer pour continuer à nous distraire au lieu que nous puissions regarder l'objectif principal qui est l'organisation des élections. Aussi longtemps que le Rassemblement ne sera pas uni, à mon avis, les élections ne se tiendront pas. Et le Président Kabila va s'éterniser et ça sera une grande responsabilité que nous aurons porté vis-à-vis de la population», affirme Laurent Batumona.

