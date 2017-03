Ile Maurice: Journée de la femme à Pailles - Ivan Collendavelloo défend Ameenah Gurib-Fakim

L'affaire Álvaro Sobrinho a retenu l'attention d'Ivan Collendavelloo ce mercredi 8 mars. «Les journaux ont trouvé qu'il a volé de l'argent. C'est son problème. Il n'y a aucune raison pour entraîner la présidente», a déclaré le leader du Muvman Liberater (ML) lors de son discours au centre de conférences Swami Vivekananda à Pailles, prononcé à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Selon le Deputy Prime Minister, les investisseurs sont découragés de venir au pays. «Vijaya Sumputh est la meilleure directrice de la Cardiac Unit, que n'a-t-on pas dit sur elle ? Et la fille de Maya Hanoomanjee, n'a-t-elle pas le droit de faire un business ?» Le chef de parti a tenu à préciser que le Mouvement socialiste militant et le ML jouissent d'une bonne relation.

Violence domestique

Pour sa part, Pravind Jugnauth a déclaré que la violence domestique est un des combats du Prime Minister's Office. Le Premier ministre participait également aux célébrations de la Journée internationale de la femme ce mercredi 8 mars. Parmi les actions qui seront prises, Mauritius Telecom mettra à la disposition des femmes en détresse des lignes d'appel.

L'égalité du genre ne concerne pas seulement un ministère, soutient le Premier ministre, c'est tout le gouvernement, la société civile, le secteur privé qui doivent collaborer. Pravind Juganuth a tenu à féliciter la Speaker qui a créé un Parliamentary Gender Caucus qui assurera qu'il y ait l'égalité du genre. Et d'ajouter qu'un Centre of Excellence for Gender Equality verra bientôt le jour.

«Sir Anerood Juganuth est un des meilleurs exemples»

En ce qui concerne les femmes, sir Anerood Juganuth est un des meilleurs exemples, a fait ressortir Pravind Jugnauth. «Pour la fam, saj enn meyer lezamp dan so la vie personnel. Ena lezot, gran gran discour zot fer. Mai guet enn cou dan zot la vi ki zot fer. Eski nu servi pouvoir pu exploit ban madam?» a indiqué Pravind Jugnauth. Il faut juger quelqu'un par ce qu'il fait et non pas par ce qu'il dit, a ajouté le Premier ministre.

Fazila Daureeawoo, ministre de la Femme et de l'égalité du genre, a quant à elle déclaré que la violence domestique est devenue un véritable fléau. Ce sont les femmes qui en sont le plus souvent victime, surtout les autrement capables. La ministre a affirmé que si besoin est, elle n'hésitera pas à amender la loi pour mieux protéger les femmes.