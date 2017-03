Ile Maurice: Vol à la SBM - Le présumé cerveau sera transféré dans un autre centre de détention

En effet, l'avocat de Sheik Mohammad Parvez Fatehmamode avait demandé à ce que son client, qui est actuellement détenu au centre de détention de Vacoas, soit transféré dans un établissement plus proche d'un hôpital. La raison: le récidiviste notoire aurait des problèmes de santé. La magistrate Naveena Parsuramen a accédé à sa requête et a ordonné qu'il soit transféré le plus rapidement possible.

Il a été cité comme étant le présumé cerveau dans le cadre de l'enquête ouverte sur le vol survenu à la State Bank of Mauritius, à la rue Royale, à Port-Louis. Le récidiviste notoire, Sheik Mohammad Parvez Fatehmamode, a comparu en cour de district de Port-Louis, mercredi 8 mars où a été débattue la motion déposée par son homme de loi, Me Nadeem Hyderkhan.

