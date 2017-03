Sénégal: Journée internationale des femmes - Helen Clark plaide pour l'autonomisation des femmes

Dans les communautés dépourvues d'accès aux services de base, les investissements en matière d'eau et d'énergie durable pourraient faire gagner du temps aux femmes par rapport à l'approvisionnement en eau et en combustibles. Pour réaliser l'égalité entre les sexes, il faut faire évoluer les stéréotypes liés au genre de telle sorte que les hommes tout comme les femmes puissent contribuer aux travaux domestiques.

Le travail non rémunéré représente une part considérable des contraintes pesant sur les femmes dans la population active. Selon les estimations, souligne Helen Clark, les femmes effectuent jusqu'à trois fois plus de travail non rémunéré que les hommes - de l'éducation des enfants à l'agriculture vivrière et la préparation des repas, en passant par la prise en charge des malades et des personnes âgées.

De même, les femmes sont surreprésentées dans le secteur du travail précaire et informel. Elles sont souvent privées de protection sociale et une minorité d'entre elles, seulement 22%, occupent des postes à responsabilité au sein des entreprises.

