Sénégal: Dr Abdoulaye Diop, le médecin sénégalais au cœur de femme !

Gynécologue-obstétricien sénégalais, le docteur Abdoulaye Diop est un fervent défenseur de la cause féminine. Ce père de deux enfants et passionné d'écriture et des Technologies de l'information et de la communication (TIC), s'est donné comme crédo de « soigner et d'instruire des femmes pour améliorer la société ».

« Il n'y pas de cause ou de population plus juste ou plus vulnérable à défendre que celle des femmes ; en tant que gynécologue, je côtoie quotidiennement la souffrance des femmes », souligne d'emblée docteur Abdoulaye Diop.

Pour l'amour d'une grand-mère...

En effet, Dr Abdoulaye Diop a toujours voulu apporter assistance aux femmes surtout sur le plan sanitaire et cela depuis son bas âge. Mais, hélas, il n'a pas pu venir en aide à la personne même dont le sort a motivé ses études en médecine. «C'est un peu grâce aux femmes que j'ai peut-être trouvé ma voie dans cette vie. Déjà tout jeune je voulais être médecin pour soigner ma grand-mère qui était maladive, malheureusement, elle est décédée avant que je ne débute mes études de médecine », se souvient-il

Alors qu'il était encore jeune médecin, pour sa spécialisation, il choisit la gynécologie. «En fin d'études médicales, lors d'un stage rural à Tambacounda, j'ai pu constater l'horreur de la souffrance des femmes à travers l'excision, les fistules obstétricales, les décès en couche, les grossesses rapprochées, la mortalité maternelle hallucinante. A mon retour sur Dakar, ma décision était prise de me spécialiser en gynécologie pour lutter contre cela », confie le médecin-chef de la NEST, un réseau de cliniques dédiée à la santé de la mère et de l'enfant au Sénégal.

Passionné d'écriture et des TIC, il les met au service de sa lutte. Sur sa page Facebook (Dr Abdoulaye Diop) et ses 2 blogs : toubibadakar.mondoblog.org et toubibadakar.com, il délivre régulièrement au grand public des conseils relatifs aux maladies dont souffrent les femmes au quotidien. Son crédo : « Soigner et d'instruire des femmes pour améliorer la société ».

Un grand nombre de femmes ont peu voire pas de connaissances du tout sur le fonctionnement de leur propre corps et subissant, les affres de certaines pesanteurs sociales très difficiles : mutilations génitales, mariage forcé, grossesses multiples, non accès à la contraception, mortalité maternelle ...

Les deux mondes des femmes sénégalaises

Les disparités entre les femmes de différentes classes sociales de son pays, n'échappe nullement à son analyse. «La situation de la femme au Sénégal est bipolaire à mon avis : d'une part des femmes, instruites, indépendantes, cultivées, pionnières dans de nombreux domaines notamment politique, sanitaire, économique, etc. et d'autre part un grand nombre de femmes ayant peu voire pas de connaissances du tout sur l'anatomie, la physiologie ou le fonctionnement de leur propre corps et subissant, au quotidien, les affres de certaines croyances ou pesanteurs sociales très difficiles : mutilations génitales, mariage forcé, grossesses multiples, non accès à la contraception, mortalité maternelle et infantile élevée », explique Dr Abdoulaye Diop.

«On retrouve toujours ce paradoxe sus-cité : d'une part, des femmes dans les grandes instances de décisions gouvernementales, administratives, politiques et même au sein de la famille avec toujours d'autres part : les grandes souffrances des femmes leur sont imposées par des femmes : exciseuse, certaines belles-mères etc. », ajoute ce médecin.

«Ce que femme veut, Dieu le veut... »

Tout en étant défenseur des droits des femmes, le médecin sénégalais ne laisse pas emballé par certains discours. Selon lui, la question du genre ne doit pas se poser en termes d'attribution de postes de responsabilité. Seule la compétence doit être mise en avant. Abdoulaye Diop croit fermement au leadership féminin. « Elles en sont très conscientes et font bouger les choses mieux que les hommes partout où le besoin se fait sentir. Je préfère mettre au-devant la compétence plutôt que la question du genre, surtout que les femmes savent faire, et parfois mieux, tout ce que savent faire les hommes alors que les hommes ne peuvent pas faire tout ce que les femmes peuvent faire », rappelle-t-il.

Aux femmes ce médecin «bon cœur » veut « rendre hommage, leur dire félicitations », et aux hommes il tient à rappeler que « Ce que femme veut, ... ».