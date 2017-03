Cameroun: Création d'une Société à responsabilité limitée - Le capital ramené à 100 000 F

Notamment pour les jeunes et promoteurs de start-ups. En effet, il fallait non seulement libérer un capital d'un million de F minimum, mais, élaborer les statuts par acte notarié avec comme frais, 350 000 F. Tout ceci a contribué à confiner les entrepreneurs aux structures. L'année dernière, dans le même centre, on a enregistré seulement 1100 Sarl. Soit 15% des structures mises sur pied. Le souci avec les établissements, c'est qu'ils ne sont pas très sécurisés. En principe, la disparition physique du promoteur entraîne automatiquement celle de la structure. « C'est une faiblesse, lorsqu'on voudrait être en interaction avec les opérateurs économiques de manière pérenne et durable. Les établissements ne sont pas des formes indiquées », précise Bienvenu Ekenguele.

C'est du reste ce qu'indique le décret du Premier ministre, chef du gouvernement, du 1er mars dernier, texte fixant les modalités d'authentification des statuts de la Sarl établis sous seing privé dans les CFCE. Selon Bienvenu Ekenguele, chef du CFCE de Yaoundé, lorsqu'un promoteur aura fini d'élaborer ses statuts et dès lors qu'ils respectent le canevas prescrit par l'OHADA, « nous signons en contrebas et nous apposons le cachet authentifié par le Centre », explique-t-il. L'autre nouveauté dudit décret se situe au niveau du capital exigible pour la création d'une Sarl qui sera désormais de 100 000 F au lieu d'un million de F prévu auparavant.

