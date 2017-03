Cameroun: Maroua - Détermination réaffirmée

Avec ou sans uniforme du 8 mars, les femmes ont massivement répondu présentes à la parade d'hier à la place des fêtes de Maroua. Selon Moussa Titouya, il a fallu un brainstorming sérieux pour arriver à ce résultat. Ce 8 mars est l'apothéose de toute une semaine d'activités sportives, culturelles, de débats radiodiffusés, de causeries éducatives... lancée officiellement et lundi 1er mars dernier par le Minprof, Marie Thérèse Abena Ondoa. S'agissant de la panoplie d'activités intellectuelles et ludiques, pour contextualiser la situation à Maroua, tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement, il se dégage que beaucoup rester à faire.

