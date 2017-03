Cameroun: Yaoundé - La démonstration des femmes

C'est sous le regard de la première dame, Chantal Biya, qu'elles ont défilé hier au boulevard du 20 mai.

L'épouse du chef de l'Etat, Mme Chantal Biya en personne. A ses côtés, à la tribune d'honneur, des membres du gouvernement et du corps diplomatique, des chefs des institutions et autres personnalités. Mais aussi des dames de la haute société et du commun, drapées dans de belles toilettes. Les célébrations de la Journée internationale de la femme (Jif) se suivent à Yaoundé, mais ne se ressemblent pas.

La commémoration d'hier a démarré sur les chapeaux de roues avec l'arrivée de l'épouse du président de la République à 11h30. Mme Chantal Biya prend le temps de saluer chaleureusement le public, après l'accueil par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, et la remise du bouquet de fleurs. La première dame soulève les foules et met immédiatement de l'ambiance en envoyant des baisers à tours de bras aux nombreuses dames installées dans les tribunes A et B. Le défilé s'ouvre alors sur un bouquet d'honneur composé d'un grand drapeau du Cameroun, une banderole portant le thème de la 32e Jif, ainsi que des effigies du chef de l'Etat et de son épouse.

Il ne faut pas plus de cinq minutes à ces dames pour étaler l'immensité de leurs capacités et talents. La mise en bouche se fait avec le passage d'un carré spécial « Lionnes indomptables », -innovation cette année-, qui arrache des applaudissements nourris et des youyous au public. Et comme derrière chaque grande dame se cache un grand homme, un carré de messieurs mobilisés pour la campagne de promotion de l'égalité homme-femme, HeForShe, lancée récemment, suit. Très applaudies également, les dames de la défense et de la sûreté nationale, dans le Wagon de souveraineté, surviennent d'un pas martial.

Et comme toujours, le personnel féminin de la Société Nationale des Hydrocarbures (Snh) arrachent des soupirs admiratifs pour leur mise uniforme et très colorée. Signe de la vitalité de la coopération internationale, les dames des agences onusiennes, des ambassades dont les Etats-Unis, la France, le Gabon, la RDC, le Tchad et de l'Organisation des femmes centrafricaines sont de la partie. L'espace d'une journée, les réfugiées ont oublié leurs malheurs pour participer à cette marche commémorative des droits de la femme. Pendant trois heures, les femmes dans leurs diversités ont battu le macadam, malgré le soleil ardent.

Montrant qu'elles sont présentes dans tous les secteurs socioprofessionnels au Cameroun. Des banques aux médias, en passant par la recherche scientifique, le sport, la santé, les télécommunications, l'industrie, les transports, les travaux publics, entre autres. Malvoyantes, handicapées moteurs ou bien portantes, chacune a montré qu'elle a quelque chose à apporter au développement et à la cohésion sociale dans ce pays. D'où le passage très apprécié des ressortissantes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest venues en grand nombre redire que le Cameroun est un et indivisible.

Les regroupements des femmes chrétiennes, dont les chants ont été repris en chœur dans les tribunes, ont montré la place accordée à Dieu dans le pays. Des femmes conduisant des engins lourds ont tout aussi retenu l'attention. Puis, les dames du Minproff ont bouclé le défilé, avant que l'assemblée ne se sépare sur les airs de l' « Hymne de la femme », exécuté par une chorale.