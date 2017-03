Cameroun: Bafoussam - Des efforts pour l'autonomisation

Des pesanteurs continuent de fragiliser l'objectif d'atteindre la parité hommes-femmes, même si l'espoir reste permis.

Des discriminations à l'égard des femmes et des filles en milieu professionnel, des salaires et revenus instables, l'informalité croissante du travail, de nouvelles politiques fiscales et commerciales très onéreuses, des violences physiques et psychologiques dans la vie professionnelle... Le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka, n'a pas fait dans la langue de bois hier, pour fustiger ces pesanteurs qui ont encore des effets sur l'autonomisation économique des femmes. Ces injustices, a-t-il expliqué, enferment la femme dans un univers de souffrance, l'empêchent de s'épanouir et de s'affirmer comme personne à part entière.

Pourtant, le thème retenu pour la 32è édition de la JIF, à savoir « Les femmes dans un monde de travail en mutation : une planète 50-50 d'ici 2030 », oblige à promouvoir un environnement socio-culturel et économique favorable à la réduction des inégalités homme-femme dans le monde professionnel d'ici 2030. Des différentes allocu tions, il est ressorti que les politiques publiques mises en œuvre par le Cameroun pour l'émancipation des femmes, donnent des raisons d'espérer. L'accès aux hautes fonctions dans l'administration, l'égalité de traitement salarial dans la fonction publique, la forte présence des femmes dans les entreprises parapubliques et privées, etc. en sont de parfaites illustrations.

Aussi, le gouverneur a-t-il exhorté les femmes à se prendre en main, car « l'autonomisation ne se donne pas, mais elle s'arrache ». Les femmes ont été encouragées à intégrer les centres d'apprentissage aux métiers du bâtiment, de la mécanique auto, de la menuiserie, porteurs de débouchés et créateurs d'emplois. C'est sur un appel à la responsabilité dans la célébration, que la parade des associations féminines, tous corps de métiers confondus, s'est déployée à la place des fêtes de Bafoussam.