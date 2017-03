Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Sidy Diallo fait le point aux clubs

L e président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) Sidy Diallo a eu une journée très chargée, le lundi 6 mars 2017, au siège de la FIF.

Après avoir présidé une réunion du Comité exécutif, il a rencontré les clubs et les groupements d'intérêt. Cette rencontre avait pour but de dresser le bilan moral et financier de la CAN 2017. Sa candidature au Comité exécutif de la FIFA et le recrutement du nouveau sélectionneur des Eléphants ont également meublé cette séance de travail. Sans faux-fuyants, il a livré le bilan moral et financier de la campagne de la CAN 2017. Ses pairs du Comté Exécutif et ses mandants ont apprécié la démarche du président de la FIF tout en lui manifestant leur soutien et leurs encouragements à persévérer pour les échéances futures.

Relativement à la prochaine Assemblée générale de la CAF qui se tiendra le 16 mars 2017 en Ethiopie dont le point d'orgue sera le scrutin pour l'élection des représentants africains au Conseil de la FIFA, ASD a fait connaitre sa candidature. Il a été adoubé par les clubs, les groupements d'intérêts et les membres du Comité exécutif qui lui ont manifesté leur appui et leurs vœux de voir son initiative couronnée par le succès.

Il a, par ailleurs, informé ses interlocuteurs sur les dossiers de candidatures réceptionnés par la fédération, dans le cadre de l'appel à candidature lancé pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur national qui arrivait à échéance le lundi 06 mars 2017. Après les échanges et compte tenu de l'affluence des postulants à la succession de Michel Dussuyer, Sidy Diallo a pris la décision de prolonger d'une semaine, la période d'appel à candidature. La nouvelle date butoir est donc fixée au lundi 13 mars 2017.