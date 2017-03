Cote d'Ivoire: Fonction publique / Rencontre Gouvernement - Syndicat - Vers une trêve sociale

L e gouvernement ivoirien est en train de montrer sa bonne foi pour que le front social ne s'embrase plus. Surtout pendant ces trois prochaines années à venir.

Pour ce faire, le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Pascal Abinan, sur instruction du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a décidé de jeter les bases d'une trêve sociale. Il a eu une rencontre hier dans l'après-midi avec la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public à son cabinet au Plateau. Et ce, en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Koné Adama. Les échanges se sont déroulés à huis clos. Le premier responsable de la Fonction publique a déclaré au terme de cette rencontre qu'il ne s'est pas agi de venir signer une trêve sociale avec les syndicats.

La rencontre avec les partenaires sociaux, a-t-il relevé, s'inscrit dans la vision du chef du Gouvernement de mettre en place un Comité de négociation pour aller à la trêve sociale. Des projets d'arrêté et des formulaires relatifs aux précomptes des syndicats à la source ont été remis aux différents syndicats. Le ministre Abinan a indiqué qu'ils feront des observations et amendements sur ces documents. « (... ) Ces syndicats vont nous fournir la liste des membres de leurs organisations qui feront partie de ce comité de négociation. Après quoi, le chronogramme va être déroulé. Si les choses se passent rapidement tel qu'on le souhaite, ils nous ferons certainement un retour demain dans l'après-midi (aujourd'hui, ndlr).

Une fois que nous sommes d'accord sur le contenu des documents qu'on leur a remis, le dialogue est engagé et le travail commence immédiatement avant la fin de la semaine avec les comités techniques », a expliqué le ministre de la Fonction publique. Il a fait remarquer l'urgence de la situation car il y a une date butoir pour faire des propositions au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly , afin que des décisions soient prises pour arriver à cette trêve sociale souhaitée par tous. Pour sa part, le président de la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public, Zadi Gnagnan Théodore, a salué la tenue de cette rencontre. « Nous avons reçu un projet d'arrêté qu'on n'a pas encore lu.

Nous allons le regarder demain (aujourd'hui, ndlr) dans notre comité exécutif et nous ferons un retour au ministre Pascal Abinan l'après-midi », a signifié M. Zadi Gnagnan. Avant d'ajouter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue annoncé par le Premier ministre. Pour le président de la plateforme, la revendication essentielle qui doit être réglée est le stock des arriérés. « Cette question pour nous est très importante. Elle doit être réglée pour que nous allions à l'apaisement que nous souhaitons tous. Nous estimons que dans ce cadre-là, très rapidement des propositions seront faites de part et d'autre pour qu'on arrive à un accord » a souhaité Zadi Gnagnan.

La question des libertés syndicales a été également évoquée par ce syndicaliste. Il a plaidé pour que des dispositions soient prises pour la protection des responsables syndicaux dans l'exercice de leurs activités syndicales. Faut-il le rappeler, la plateforme et l'Intersyndicale de la Fonction publique ont observé une grève de trois semaines, du 09 au 27 janvier dernier, paralysant ainsi l'administration publique et les établissements scolaires. Sur les points de revendications, le gouvernement a accédé à cinq. Sur la réforme de la retraite, le gouvernement a accepté le rétablissement de la majoration pour famille nombreuse, avec la prise en compte d'un nombre maximum d'enfants de 06 de 16 à 21 ans ; la jouissance immédiate de la pension de réversion ; la continuité du paiement du capital décès ; le retour au dernier traitement indiciaire en lieu et place de la moyenne des traitements indiciaires des cinq dernières années.

Pour ce qui est de l'intégration des agents journaliers à la Fonction publique, le gouvernement a fait droit à cette revendication en acceptant d'intégrer une partie de ces agents, cette année 2017, et l'autre partie en 2018. Pour le respect des libertés syndicales, le gouvernement a marqué son accord pour les pré- comptes syndicaux à la source. Sur la revalorisation indiciaire de 150 points, les parties ont convenu des mesures suivantes : 150 points d'indice pour les catégories A et B- 100 points pour les catégories C et D. Et l'application de cette mesure est prévue pour le 1er janvier 2018. Mais le seul point non encore satisfait demeure le paiement du stock des arriérés. Certainement qu'avec la reprise du dialogue social, une solution négociée pourra être trouvée.