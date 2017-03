La coopération ivoiro-britannique se porte à merveille. La preuve du dynamisme des relations entre Abidjan et Londres a été donnée hier par le don d'une machine de destruction d'armes du gouvernement britannique à travers l'ONG "The Halo Trust" à la Commission nationale de lutte contre la prolifé- ration et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNatALPC).

La machine offerte à la Côte d'Ivoire a été réceptionnée à l'école de police par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, des mains du ministre britannique pour l'Afrique et le MoyenOrient, Tobias Ellwood. Le président de la ComNat-ALPC, le préfet hors grade Kouadio Yao, a apprécié le geste du gouvernement britannique à sa juste valeur. «La ComNat se réjouit de ce don. Nous nous félicitons pour cette nouvelle acquisition. Notre capacité d'action se trouve ainsi renforcée. C'est pour cela nous disons merci à notre donateur », a-t-il remercié. Avant d'estimer que la destruction est capitale dans le processus de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.

Car, a-t-il poursuivi, elle permet d'éviter que des armes obsolètes et sans numéro de série soient recyclées pour tomber ensuite dans les mains non autorisées pour attenter à la sécurité des populations. Le ministre britannique pour l'Afrique et le Moyen-Orient après avoir salué les efforts des autorités ivoiriennes pour la restauration définitive de la sécurité sur les bords de la lagune Ebrié a promis le soutien constant de son pays à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, le ministre d'Etat a souhaité une plus forte collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne en matière de sécurité. « Je dois le confesser. En matière de sécurité, notre collaboration n'est pas aussi dynamique comme nous l'aurons souhaité.

Elle n'est pas aussi forte afin que nous puissions acquérir de l'expérience auprès de la police britannique. Nous osons espé- rer que c'est le début d'une coopération beaucoup plus forte et fructueux », a-t-il affirmé. Selon lui, la contribution de la ComNat est essentielle pour une meilleure sécurité dans notre pays et dans notre sous-région. Il a donc invité les uns et les autres à s'engager pour le renforcement des capacités de cette commission. Il faut noter la ComNat a acquis depuis 2012 des machines de destruction d'armes.

Des officiers et sous-officiers issus des différents corps de l'armée ont été formés à l'utilisation de ces coupeuses mobiles à essence munis d'un système de vérins double pouvant détruire 1000 armes par jour. Les armes au poing telles que les pistolets sont découpées en trois parties tandis que les armes d'épaule sont découpées en quatre parties les rendant définitivement non recyclables à des fins militaires.