Appuyer le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la mission de haut niveau de la Banque ouest africaine de développement (Boad) qui séjourne du 07 au 10 mars en Côte d'Ivoire.

Ce 07 mars, a eu lieu au cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, la cérémonie de lancement de cette mission. « Votre présence en terre ivoirienne en ce jour, témoigne du rôle important que votre Institution est disposée à jouer aux côtés de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de son objectif d'émergence réaffirmée par le Gouvernement, à travers le Plan National Développement 2016-2020 », a relevé d'entrée Adama Koné. Rappelant que la Boad qui avait annoncé une contribution de 350 milliards de FCFA lors du Groupe Consultatif du PND 2016-2020 tenu à Paris en mai 2015, a, dans cette optique, approuvé des financements de plus de 90 milliards F CFA en faveur de l'économie ivoirienne et l'instruction de plusieurs projets qui sont en cours.

Notamment dans les secteurs de l'énergie, du développement rural, des infrastructures de transports ainsi que dans le secteur privé. Selon Adama Koné, la présente mission s'inscrit dans le cadre de cette collaboration harmonieuse que le Gouvernement ivoirien entretient avec la Boad depuis de nombreuses années. Le ministre de l'Economie et des Finances a révélé que cette mission vise à identifier et faire la programmation des projets prioritaires de l'Etat de Côte d'Ivoire à soumettre au financement de la Boad.

Aussi rencontrera-t-elle plusieurs départements ministériels, des structures étatiques et le secteur privé. Le ministre a donc demandé à l'ensemble des acteurs nationaux de s'impliquer davantage dans le processus d'identification et de programmation des projets à soumettre au financement de cette institution. Il a alors invité les services de l'administration publique et le secteur privé, à accompagner l'équipe de la Boad à l'effet de mener avec satisfaction ces consultations dont les résultats sont attendus par le Président de la République de Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le président de la Boad, Christian Adovelande, a expliqué que des projets de développement liés aux infrastructures routières, énergétiques, portuaires,... sont dans le portefeuille de sa banque. « Nous sommes informés des priorités du gouvernement ivoirien pour cette année et les années à venir. Nous venons discuter avec les départements ministériels et techniques et faire la synthèse des travaux que nous remettrons aux autorités ivoiriennes », a informé le président de la Boad.