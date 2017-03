Congo-Brazzaville: Emulation du personnel des hôtels du groupe PEFACO au Congo

Et de préciser: "une fois dans le mois nous récompensons six de nos collaborateurs dans chacun des deux établissements au Congo, soit 6% sur un total de 200 salariés. Parmi les 12 collaborateurs, deux d'entre eux sont retenus comme les meilleurs parmi les meilleurs. Les critères de choix de lauréats sont préétablis. D'une façon collégiale, la direction met à l'étude les noms qui sont proposés par les chefs de services. Pour le mois de février, Elsa Tsouni de l'hôtel d'Ollombo et Eva Freud Mayela ont été reconnus comme les meilleurs salariés du mois. PEFACO est l'acronyme de Francis Perez, Ferrand Alain et Olivier Cauro, créateur en 1995, du groupe espagnol de 3 000 collaborateurs à travers le monde. Au sein du groupe, l'émulation permet de promouvoir également les collaborateurs. C'est la politique de la carotte et du bâton, estime M. Viard, tout en précisant qu'il préfère, bien sûr la carotte.

"Récompenser les meilleurs collaborateurs pour mieux offrir de services de qualité dans nos établissements hôteliers", tel est le but recherché par Dominique Viard, directeur général des deux établissements hôteliers au Congo, PEFACO Hôtel Alima Palace à Ollombo et PEFACO Aéroport de Maya Maya à Brazzaville.

