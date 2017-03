Cameroun: Drogue au cetic de Ngoa-ekellé - L'enquête bloquée

La brigade de Melen n'ayant pas suffisamment avancé avec l'enquête, s'est vue dans l'obligation de renvoyer l'enfant au parquet après objet partiellement rempli. Car, apprend-on ici, toutes les pistes sont brouillées. «L'enquête ouverte au niveau de la brigade va entrainer la présentation devant le procureur du seul livreur. Le procureur va nous renvoyer le dossier pour interpellation des fournisseurs. Ces derniers sont introuvables et nous sommes obligés de renvoyer le dossier au parquet après objet non accompli», explique le commandant de brigade de Melen. Toutefois, rassure-t-il, les recherches vont se poursuivre.

Lorsque celle-ci sont arrivées sur les lieux, elles ont fait des images et les ont diffusées. Une fois diffusées, tout le secret est dehors et cela rend impossible l'exploitation du dossier car les fournisseurs qui ont certainement regardé les différents reportages ont pris la poudre d'escampette», révèle le commandant de brigade de Melen.

