Afrique: CAN U20 2017 - Sénégal-Guinée, qui rejoindra la Zambie ?

Après la Zambie et l'Afrique du Sud mercredi, la deuxième demi-finale de la CAN U20 2017 oppose ce jeudi le Sénégal à la Guinée. Une affiche qui sera forcément plaisante et qui permettra au pays organisateur de la compétition de connaître son adversaire pour la finale.

Sénégalais et Guinée ont fini par avoir leur ticket pour la demi-finale après avoir souffert un peu. Hier, la Zambie a éliminé l'Afrique du Sud de la compétition non sans difficulté. L'unique but de la partie est intervenue dans la deuxième partie des prolongations.