Afrique du Sud: CAN U20 2017 - L'Afrique du Sud ne regrette rien !

« Félicitations à la Zambie qui vient de se qualifier mais le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Ce soir, les deux équipes étaient proches l'une de l'autre et j'ai dit à mes joueurs de ne pas avoir peur. Nous avons bien joué mais c'est la Zambie qui a gagné. C'est le favori du tournoi et c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à venir jouer contre elle pour avoir une bonne préparation à ce tournoi. Sur la demi-finale, elle va aider les joueurs et l'ensemble de l'équipe dans un futur immédiat notamment pour la Coupe du monde. Tous les matchs qu'on jouera serviront de préparation aux joueurs. Je suis fier d'eux et cette équipe a tellement progressé », a confié Thabo Senong au micro de Caf Online.

Eliminée hier en demi-finale de la CAN U20 2017, l'Afrique du Sud s'est tout de même rudement battue contre le pays organisateur avant de céder dans la deuxième partie des prolongations, à quelques minutes des tirs au but. Malgré tout, le sélectionneur sud-africain ne regrette rien, estimant que ce match servira de préparation pour son équipe qui ira en Coupe du monde.

