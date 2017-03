Congo-Kinshasa: 8 mars - UPC - Les étudiantes s'expriment sur la place des femmes dans la société

A ce sujet, deux étudiantes ont exprimé leurs avis. Il s'agit ici de Priscille Botembe, étudiante en troisième graduat économie qui a pris l'option de dire qu'elle exprime un dégoût en ce qui concerne le port le port du pagne car, cette pratique est aujourd'hui déformée. Aujourd'hui, c'est les jupes-pagnes, les jupes voir même des jupettes en pagne qui sont portées au lieu du style deux pagnes et foulard à la tête comme portaient jadis, nos mamans. Alors que, l'autre étudiante du Droit privé et judiciaire en première licence nommée Julie Bokoli a estimé que le port du pagne ne représente et ne signifie rien, aussi longtemps que la femme ne sera pas autonome, ni indépendante.

Sur dix étudiantes questionnées, cinq n'ont pas voulu répondre. Quatre ont partagé les mêmes avis en disant que la parité est possible, oui mais pas dans toute sa totalité. Oui, parce que les femmes font aujourd'hui ce que les hommes font. Chose impossible hier. Pas dans toute sa totalité car, il y a des métiers que la femme n'est pas en mesure d'exercer jusqu'à ce jour. A l'exemple du métier des électriciens de la Société Nationale d'Electricité (SNEL) qui ont l'habitude de monter sur les poteaux de courant. Les exemples restent nombreuses ont-elles dit. Alors qu'une étudiante parmi ces dix a pris l'option de dire de façon honnête que parité est loin d'être possible vu la faiblesse d'abandon que témoigne les femmes dans certains domaines.

En RD. Congo, plus précisément à Kinshasa la capitale, les étudiantes de l'Université Protestante du Congo (UPC) ont défini à leurs manières la Journée des femmes à travers une interview accordée au Journal La Prospérité, hier, mardi 07 mars 2017 à leur établissement d'étude situé sur l'avenue de la libération (ex 24 novembre) dans la Commune de Lingwala.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.