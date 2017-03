Congo-Kinshasa: 8 mars Insolite à Kinshasa - Limete - Des femmes refusent de fêter pour pleurer Ya Tshitshi

Plusieurs mamans et jeunes filles ayant échangé avec des journalistes de La Prospérité, ont résolu de ne point célébrer, cette-fois, la fête de la femme. Raison ? Elles ont à cœur le fait que plus d'un mois après sa mort, qu'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba n'ait pas encore bénéficié des dignes obsèques.

A la place, elles ont confié suivre avec étonnement que sa dépouille reste encore à la morgue. Et, au lieu de se pencher sur ce problème, les politiques, même ceux du Rassemblement, semblent, malheureusement, prendre goût à la course aux postes. Et, par ailleurs, ne manifestent pas de volonté politique de faire appliquer l'Accord du 31 décembre 2016.

La situation politique actuelle en RDC, n'a pas accordé à la femme congolaise de célébrer la journée internationale de la femme. Les mamans attendaient l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre et le rapatriement du corps du père de la Démocratie populaire : Etienne Tshisekedi. Les quelques femmes interrogées par les journalistes à Limete, au sujet de la journée internationale de la femme, se plaignent de voir que l'Opposition n'a plus des leçons à donner à la population, même la CENCO aurait perdu sa constance. Elle se serait laissé distraire par les ennemis de la paix, les assoiffés du pouvoir," lesdits Kuluna" en cravate qui ne cherchent que les alibis pour s'éterniser au pouvoir, a confié une dame.

Lutte

Ces femmes ont décidé de se mobiliser pour faire valoir leurs droits, en vue de recouvrer leurs dignités bafouées par les viols sexistes, les violences et des discriminations leurs réservées par les dirigeants politiques de la RDC majoritairement homme. Elles boycottent de participer activement aux activités du mois de la femme et, ainsi, elles réclament que le président Tshisekedi soit honoré par l'application de l'Accord, testament de paix, de sécurité et de l'équilibre politique en RDC laissé par ce dernier. Elles attendent de la classe politique les solutions rapides pour l'enterrement du Président Etienne, dans un lieu sécurisé, public et digne de son rang.