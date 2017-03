Congo-Kinshasa: 8 mars - Les femmes congolaises dénoncent les abus !

Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. C'est une date qui a été instituée en 1977. C'est un jour où les femmes manifestent leur joie et la lutte menée pour se tailler une place dans la société.

Le plus souvent, les femmes profitent de cette journée pour donner de la voix. Toutefois, les avis ont toujours été aux antipodes. Chacune s'explique selon son sens. Pour la majorité des femmes rencontrées, il est constaté plusieurs dérapages ou antivaleurs en ce jour. Voici le résumé de leurs interventions.

Pour Mme Merveille, dans le temps, le 8 mars était la fête uniquement réservée aux mamans. Actuellement, les choses ont changé. Elle est devenue une célébration pour les petites filles. Elles exigent à leurs parents de payer, pour elles, des pagnes exigés, le plus souvent, par des établissements scolaires. Par manque de moyens, les filles commencent à se tailler le chemin pour se chercher ce qu'elles veulent. Résultats : grossesses précoces, vols, prostitution, escroquerie, points sexuellement transmissibles etc. C'est ainsi que Merveille demande aux autorités congolaises de suspendre toutes catégories d'activités dans les écoles primaires, secondaires et humanitaires relatives à la manifestation du 8 mars.

Cet avis n'est pas partagé par Louise Kalel qui pense que cette journée n'est pas mauvaise. Se fondant sur la Bible, elle dit que le 8 mars est un honneur de la femme. Elle plaide pour que durant tout ce mois, l'Etat congolais puisse le dédier aux femmes congolaises.

M. Roland, défenseur des droits de l'homme a soutenu que la journée du 8 mars est réservée à la femme. Il atteste qu'à l'allure où vont des choses, d'ici 2030, conformément à l'objectif de développement durable sur l'éducation pour tous, il y aura un monde 50-50.

Ainsi, tout doit être mis en œuvre pour que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouchera sur un apprentissage véritablement utile. En plus, démontre-il, il faut faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité. Il propose également qu'il soit mis fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Il y a aussi l'élimination, dans la vie publique et privée, de toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation. Et, enfin, il faut éliminer toutes les pratiques préjudiciables à l'épanouissement comme le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine.