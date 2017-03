Congo-Kinshasa: Récompense à la loyauté et au prestige moral - Corneille Mulumba primé par la Dinfos

Il y a le diplôme de reconnaissance, de mérite civique, d'Excellence et d'honneur qui récompense les grands cerveaux de ce pays et ailleurs dans le monde. Il est très souvent destiné aux personnalités qui se distinguent dans l'exercice de leur profession.

Le Groupe de presse Dynamique en décerne un à Corneille Mulumba, Porte-parole de "Les Pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) : "Diplôme de l'Excellence et de mérite civique pour l'exercice 2017". Dans un pays comme la RDC en difficulté pour dénicher un modèle, une vision claire pour sortir la RDC de ses impasses récurrentes et parfois artificielles, le Diplôme institué par le Groupe de Presse Dynamique Infos en vaut la peine pour faire découvrir une personnalité de prestige moral, selon le Président de Dinfos.

Les Pionniers toujours aussi nombreux ont répondu à l'invitation du Groupe de Presse Dynamique Infos pour célébrer le diplôme d'Excellence et de mérite civique décerné à Corneille Mulumba en reconnaissance de bons et loyaux services rendus à la République Démocratique du Congo. Il s'est illustré particulièrement par ses prises de positions tranchantes concernant la vie politique, sociale et économique de la RD. Congo et dans les concerts des nations par la vertu du travail, la vertu des actions de grande envergure sur le plan managérial en faveur de la RDC. Par cette solennité, il fait désormais partie du cercle de personnalités nationale et internationale.

Une cérémonie solennelle, pour immortaliser l'événement, a été organisée, mercredi 8 mars 2017, à l'hôtel Palace, à Kinshasa. Sur place, on pouvait apercevoir tout ce que Les Pionniers de l'UDPS compte dans la ville de Kinshasa et autres sympathisants.

Connu pour son humilité légendaire, Corneille Mulumba, lui-même, n'aurait jamais voulu céder à pareille tentation. Lui qui, dans son mot de circonstance, s'est dit très ému par la marque de reconnaissance des hommes des médias. "Il y a des oreilles attentives qui savent que dans ce pays il y a des personnes dévouées depuis de nombreuses années à la cause de tous". Cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du mois de la femme. C'est ainsi, qu'il a eu la pensée pieuse à toutes les combattantes de l'UDPS qui ce sont sacrifiés des années durant sans s'en rendre compte. Il a dédié ce diplôme aux veuves, aux orphelins et orphelines de l'UDPS tous simplement parce qu'ils retrouvent dans la situation qui est la leur pour avoir des parents qui ont eu les mêmes convictions que ce pays à tout ce qu'il faut pour survivre bien et très bien même. " C'est pour cette raison que nous avons créé l'UDPS pour qu'on puisse trouver à l'intérieur de notre pays une force politique à même de faire le poids aux forces extérieures qui ont toujours cherché à nous étouffer pour mieux nous piller" a-t-il déclaré dans son mot de circonstance.

Pour lui, ce diplôme revient avant tout aux Pionniers de l'UDPS, lui en tant que Porte-parole, il n'est qu'un pionnier. "De 1980 à 1990 nous avons accepté d'endurer les sacrifices pour que les conditions de vie des congolais puissent changer. En leur, je reçois ce Diplôme en pensant à Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA qui a été une figure marquante pendant toute la période de notre combat".