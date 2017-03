Congo-Kinshasa: Goma - Les étudiants de l'ISTA réclament la démission de leur comité de gestion

Décidément rien n'arrêtera les étudiants de l'institut supérieur des techniques Appliquées, ISTA en sigle, qu'ils se trouvent dans la capitale même du pays ou à l'Est, leurs revendications se font toujours entendre par le biais des actions qui leur ont valu le pseudonyme de l'institut supérieur des troublés accélérés qui, en somme, constituent l'ensemble de marches à suivre pour une revendication qui exige des changements immédiats, selon ces techniciens de Goma comme de Kinshasa.

Les étudiants de l'institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, de Goma exigent la démission de leur comité de gestion. Plusieurs d'entre eux, alors contactés mardi 7 mars, ont accusé le comité de gestion de l'ISTA/Goma de « mauvaise gestion».

Pour manifester leur désapprobation vis-à-vis de leur comité de gestion, ils refusent d'assister au cours depuis près d'un mois. D'après ces étudiants, les frais divers sont régulièrement perçus mais ils ne constatent aucune réalisation concrète, sans en dire un peu plus ; des accusations que rejette le professeur Mbokani Bulambo, Directeur Général de l'ISTA qui, par les propos ci-dessous, dénonce des attaques et menaces des étudiants ainsi que de quelques professeurs contre sa personne pour avoir rétabli l'ordre au sein de cette institution universitaire : « je suis l'objet d'attaque de la part des étudiants, parce que je voudrais restaurer de l'ordre là où règne le désordre. Hier, j'ai été l'objet des projectiles des bombes qui ont été jetées dans ma parcelle ». A ces mots, le professeur Mbokani demande aux autorités provinciales et judicaires à ce que sa sécurité soit assurée de la plus sérieuse des manières possibles, afin de lui éviter d'atteindre le stade des regrets dus aux troubles de taille dont sont capables les étudiants qu'ils coordonne dans son institution universitaire.

Il est, par ailleurs, à savoir que suite aux troubles liés à ce mouvement, 18 étudiants ont été interpellés par la police, la semaine dernière, et placés en détention pour troubles au sein d'une institution académique.

Certains grévistes accusent carrément le Directeur général de l'ISTA/Goma d'avoir instrumentalisé d'autres étudiants en les payant pour qu'ils sèment des troubles parmi les étudiants et discréditent leur mouvement.

En voilà une affaire de plus dans laquelle il y a à boire et à manger, compte tenu notamment, des accusations portées contre le Directeur Général de l'ISTA/ Goma, le professeur Mbokani Bulambo par ces étudiants, ses rejets vis-à-vis de ces accusations et les dernières accusations des grévistes qui, de nulle part, surgissent et compliquent les choses, alors qu'une solution doit être trouvée le plus vite possible pour ramener la paix dans ce milieu estudiantin et permettre aux étudiants de nourrir à nouveau, leurs feuilles de cahiers des notes formatives et instructives.