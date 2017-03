Congo-Kinshasa: Selembao - Un ravin avance dangereusement !

M. Ngoma s'est exprimé en ces termes : «ce ravin a pris naissance depuis l'époque du défunt président Mobutu. Il continue en disant qu'une fois le bourgmestre dans le cadre de cette visite s'étonne même de l'existence de ce quartier qu'il n'avait pas connu, et depuis lors n'est plus revenu.

Selon Papa Philippe Kizeka, un ancien du quartier: "ce ravin va de mal en pis parce que les autorités ne le prennent pas en considération". "Avant de poursuivre «il n'y a pas longtemps ce ravin avait ravagé les domiciles et autres biens de manière désastreuse». Ce ravin est non loin de la grande route principale de Matadi, plus ou moins 50m pour atteindre la route Matadi. Donc un danger permanent pour cette route Matadi.

La RDC est un vaste pays de par sa superficie, biodiversité, ses matières premières et autres ressources. Malheureusement, on est tenté de croire que c'est suite à la mauvaise foi de certains dirigeants que son vrai décollage tarde à venir.

