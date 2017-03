Sénégal: Affaire Khalifa Sall - L'indépendance de la justice au cœur du débat

Les clefs de ce dossier sensible sont désormais dans les mains du juge qui va multiplier sans aucun doute les interrogatoires et les confrontations.

Chaque gouvernement utilise la justice selon ses objectifs et la justice semble être un instrument de règlement de compte. L'état d'esprit en cours au Sénégal ne me paraît pas conforme à la séparation des pouvoirs.

Au Sénégal, Khalifa Sall, soupçonné de détournements de deniers publics et d'association de malfaiteurs, est en détention depuis mardi soir 7 mars. Désormais, le maire de Dakar va devoir préparer sa défense et s'expliquer devant le juge sur l'utilisation par sa mairie de 2,7 millions d'euros. Au cœur du débat : l'indépendance de la justice.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

