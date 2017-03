Algérie: Nécessité de lutter contre la spéculation et d'assurer un contrôle périodique des prix des marchandises

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la nécessité de lutter contre la spéculation et de veiller à l'affichage périodique des prix des marchandises et au contrôle de leur application par les commerçants, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion élargie aux cadres centraux et aux directeurs régionaux, le ministre a souligné l'impératif de "poursuivre les spéculateurs, durcir le contrôle de la qualité et des prix, sanctionner les contrevenants et veiller à l'affichage périodique des prix des marchandises et au contrôle de leur application par les commerçants".

Le ministre a préconisé également "d'imposer des sanctions coercitives aux spéculateurs", mettant en avant l'importance de hâter la modernisation du secteur du Commerce pour "une maîtrise optimale" des charges qui lui sont confiées et de procéder à la numérisation du registre du commerce et à sa modernisation afin "d'activer un mécanisme de contrôle rigoureux".

Evoquant le commerce extérieur, M. Tebboune a indiqué que "l'Etat n'interdit pas l'importation mais oeuvre plutôt à sa régulation et à rationaliser les dépenses pour réduire sa lourde facture, en plus d'encourager le produit national et protéger le consommateur".

Le ministre a souligné, dans ce sens, la nécessité d'accélérer l'élaboration des cahiers de charge définissant les normes sanitaires du produit importé.

En marge de la réunion, le ministre a présidé l'installation de Slimane Mohamed en qualité de Directeur général du Centre national du registre du commerce, Abdelaziz Rémadhnia, Coordinateur des services de la direction générale du contrôle économique et de la répression de la fraude au ministère du Commerce, et Bachir Fergui, Conseiller chargé de la coordination au service du cabinet, selon le communiqué.