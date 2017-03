Algérie: Le rôle de la femme rurale dans le développement souligné à Souk Ahras

Souk Ahras — Les participants au séminaire national sur "la femme et le bénévolat" organisé mercredi à Souk Ahras ont porté l'accent sur le rôle de la femme rurale dans le développement local et la préservation du patrimoine de terroir.

Organisée par l'association nationale du bénévolat à l'occasion de la journée mondiale de la femme à la cinémathèque, la rencontre de deux jours a réuni les autorités locales, les représentants de la société civile et un grand nombre de femmes des divers secteurs et corps de sécurité.

Ahmed Melha, président de l'association initiatrice de cette rencontre, a mis l'accent, à l'occasion le rôle de la femme rurale dans la production agricole notamment domestique qui, a-t-il noté, constitue "un acte de bénévolat suprême" au service du monde rural et du développement.

Relevant également sa contribution à la préservation du patrimoine local et national dont les métiers artisanaux, l'intervenant a rappelé le combat mené par cette femme durant la révolution libératrice et les sacrifices qu'elle a eu à consentir et a appelé à lui ouvrir la voie pour participer davantage à l'effort de développement de la société.

La présidente du bureau locale de la même association, Imane Azri a estimé que la femme "citadine" était mieux médiatisée que celle rurale "marginalisée et écartée des cercles de prise de décisions".

Les intervenants ont également préconisé la diffusion de la culture du bénévolat et l'élargissement de la notion du service d'intérêt général de sorte à inclure les évolutions sociales et technologiques en puisant dans le patrimoine et ses formes de solidarité séculaire dont la touiza.

Plusieurs femmes ont été honorées à l'occasion de la rencontre qui a donné lieu également à l'organisation au camp de jeunes "18 février" d'Ain Sennour d'ateliers sur les divers axes de la rencontre.

Une vaste campagne de nettoyage du site archéologique de Madaure sera organisée jeudi dans le cadre de ce séminaire en plus de la distinction des participants.