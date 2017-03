Congo-Kinshasa: Hôpital de Kabinda - Le personnel féminin a célébré mémorablement le 8 mars

La journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, a été mémorable en cette année 2017 pour le personnel féminin de l'Hôpital général de référence de Kabinda (ex-Centre de dépistage de la tuberculose -CDT-), de la commune de Lingwala à Kinshasa. Femmes médecins, infirmières et d'autres services de l'Hôpital se sont retrouvées au dancing bar Mont-Fleury à Lingwala.

Modératrice de l'évènement, l'infirmière Micheline Ndaya Kashama a ouvert la cérémonie en soulignant que c'est pour la première fois que le CDT/Kabinda organise une cérémonie à l'occasion de la journée de la femme à l'intention des femmes agents de l'établissement hospitalier. Et ce mérite, a-t-elle relevé, va au comité directeur présidé par l'administrateur gestionnaire titulaire Madimba, présent à la cérémonie, et au chef du personnel, Mme Rebecca Akelinga Inkulu.

Prenant la parole, Rebecca Akelinga a commencé par rappeler que c'est en 1977 que l'ONU a décrété une journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. « Cette journée permet d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité », a-t-elle indiqué. Rebecca Akelinga a rappelé le thème de la journée internationale de la femme pour 2017, à savoir «Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50, 50 en 2030 ».

Le monde du travail évolue, a-t-elle continué, avec d'énormes conséquences pour les femmes, d'une part, les avancées technologiques et la mondialisation représentant des opportunités inédites pour celles qui y ont accès et, d'autre part, l'informalité du travail, l'inégalité des revenus et les crises humanitaires ne cessent d'augmenter. Elle a laissé entendre que dans ce contexte, seules 50 % des femmes en âge de travailler font partie de la main d'œuvre mondiale, contre 76 % pour les hommes.

Rebecca Akelinga a aussi noté qu'une majorité des femmes travaille dans le secteur informel, les tâches domestiques et exercent des activités rémunérées. Et d'insister à l'intention de ses collègues femmes de l'Hôpital général de référence de Kabinda : « C'est l'occasion pour nous femmes de l'Hôpital de Kabinda de prendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes. Chacune d'entre nous à son rôle à jouer dans la construction de notre Hôpital pour les générations futures ».

Deux plus anciennes infirmières de l'ex-CDT/Kabinda ont livré des témoignages édifiants sur leur travail, à l'époque, au milieu d'un personnel à forte majorité masculine. Mme Kiwa, première dame engagée au CDT en 1980 alors que l'institution hospitalière existe depuis 1948, a mis l'accent sur l'égalité entre l'homme et la femme au travail. Prenant modèle sur Kimpa Vita et Marie mère de Jésus Christ, elle a appelé ses pairs à accomplir leur tâche avec dignité et abnégation, et bannir tout complexe d'infériorité face aux collègues hommes. Et Mme Marie-Jeanne Lifeta a, pour sa part, mis l'accent sur l'accès des femmes aux études afin qu'elles se forment suffisamment.

Travaillant aux côtés des hommes, a-t-elle tenu à dire, les femmes doivent résister au harcèlement sexuel des hommes très fréquents dans les milieux professionnels et même à l'école, rappelant sa propre expérience lorsqu'elle était encore élève. Enfin, Marie-Jeanne Lifeta a exhorté ses collègues à la dignité, à la décence dans leur habillement en terminant par quelques mots sur le VIH-sida. C'est dans la gaieté et la fête que s'est achevée la cérémonie de célébration de la 40e journée internationale de la femme par le personnel féminin de l'Hôpital général de référence de Kabinda (ex-CDT/Kabinda).