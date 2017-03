Congo-Brazzaville: Développement agricole - Les producteurs demandent davantage de meilleures conditions de travail

Le directeur général des Travaux publics, Blaise Onanga, venu lui aussi apprécié la piste fait par Himo, a quant à lui, rappelé l'existence au niveau du ministère de l'Equipement et de l'entretien routier, d'un guichet destiné à l'entretien et à la maintenance des projets financés par la BM ou les autres bailleurs de fonds.

Notons que ladite piste agricole désenclave les populations riveraines et facilite l'évacuation des produits agricoles, d'autant plus qu'elle chute sur une infrastructure de marché construite également par ce projet.

Outre les groupements agricoles, les délégations du Pdarp et de l'agriculture conduites ici par le directeur de cabinet du ministre de l'Equipement et de l'entretien routier, Leonard Niéré, ont apprécié la piste rurale se trouvant sur l'axe Ingah-Ingolo-Mah-Imvouba.

Composée de dix producteurs dont six femmes, cette coopérative cultive aussi du manioc sur 14 hectares. Les producteurs de ce champ ont déjà réussi à vendre plus de deux hectares de manioc. D'après les accords, ces derniers devront vendre 478 tonnes de tubercules de manioc et 128000 boutures de manioc, pour un chiffre d'affaires estimé à 17 millions de FCFA.

« Nous demandons au gouvernement de résoudre le problème de terre qui ne nous facilite pas notre travail. La récolte qui devait déjà avoir lieu se fera au mois de septembre à cause de quelques soucis que nous avons eue avec les propriétaires fonciers. Nous sollicitons également auprès des autorités un moyen de transport pour évacuer nos produits à Brazzaville. Le bus taxe la course à 75000f voire 80000F, c'est trop cher ! », s'est plaint le responsable du groupement.

