Gabon: Lancement à Oyo des premières journées médicales Edith Lucie Bongo Ondimba

Ces journées dédiées à l'ex-Première Dame du Gabon qui fut elle-même médecin vont se clôturer à 24 heures de l'inauguration par le chef de l'Etat congolais de l'hôpital général d'Oyo débaptisé Edith Lucie Bongo Ondimba. C'est ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et les spécialistes de santé présents à ces retrouvailles ont, dans leurs interventions respectives, salué la mémoire de l'illustre disparue et loué ses qualités professionnelles.

Pendant deux jours, les médecins venus de France, d'Italie, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Rd-Congo et leurs homologues de la République du Congo échangeront autour du thème " les défis des maladies chroniques non transmissibles et le VIH Sida au Congo".

