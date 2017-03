Sénégal: Deux nouvelles recrues en équipe nationale de rugby

"Diokel Diallo, c'est son père Me Boucounta Diallo qui m'en a parlé au détour d'une conversation où je le taquinais en lui disant qu'il pouvait faire du rugby. Il m'a alors dit que son fils qui vit en Irlande pratique ce sport, et c'est comme ça qu'on a pu entrer en contact avec lui", raconte Alexis Basse.

"Ils ont la culture du rugby, ce qui est essentiel, et surtout, ils ont un pedigree. Par exemple, Khadim Cissé a lui déjà évolué sous les couleurs des sélections nationales jeunes de l'Italie", déclare Alexis Basse qui a découvert ces deux joueurs et assuré le suivi pour les convaincre de venir en sélection nationale.

"Karim Diokel Diallo pratiquait le basketball avant de se tourner vers le rugby. Il a une envergure physique très intéressante et joue au poste de 2e ligne. C'est un pousseur qui pourra être très utile à l'équipe du Sénégal en mêlée", a expliqué le chargé de la détection de la FSR. Il précise que Karim Diokel Diallo et Khadim Cissé ont des atouts à faire valoir.

Dakar — Karim Diokel Diallo, qui évolue dans le championnat irlandais de rugby, et Khadim Cissé, joueur de première division italienne, vont rejoindre la tanière du XV du Sénégal, a appris l'APS du chargé du recrutement et de la détection à la Fédération sénégalaise de rugby (FSR).

