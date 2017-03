Maroc: Le député marocain Abdellatif Merdas assassiné à Casablanca

Des sources de la police judiciaire indiquent que le premier suspect avait proféré des menaces contre la victime en raison d'un « différend personnel ». Pour l'instant, aucune raison politique n'est évoquée. Abdellah Firdaous du bureau politique de l'Union constitutionnelle est du même avis. « On s'achemine vers un règlement de compte local, qui n'a pas de caractère politique. Ça doit être quelque chose comme un règlement de comptes entre familles. (... ) On attend, mais a priori le caractère politique est exclu. Nous sommes un parti de droite et un parti libéral, et nous avons des relations avec tout le monde, avec tous les partis de l'échiquier marocain », explique-t-il.

C'est non loin de son domicile, rue Benghazi, dans le quartier Californie à Casablanca, que le député a été découvert par la police dans sa voiture de fonction, tard dans la soirée de mardi. Il était atteint de trois balles de calibre 12 mm dans la tête, le cou et le thorax.

