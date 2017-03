Algérie: Un jeune écrivain accusé de blasphème

Le procureur a ouvert une enquête pour offense au prophète et dénigrement des préceptes de l'islam. Human Rights Watch a demandé mercredi l'arrêt des poursuites. S'il est inculpé, Anouar Rahmani risque 3 à 5 ans de prison et l'équivalent de plus de 900 dollars d'amende.

Les policiers ont reproché à l'étudiant en droit d'avoir utilisé un vocabulaire sexuel contraire aux bonnes mœurs. Il a été interrogé sur sa foi et ses pratiques religieuses. Il y a six mois, l'auteur avait déjà été accusé de blasphème par le journal El Chourouk.

Le jeune homme explique que deux passages sont mis en cause. L'un où un enfant a une conversation avec un homme sans domicile fixe appelé « Dieu ». L'autre passage concerne l'histoire d'une relation homosexuelle entre un combattant algérien et un colon français pendant la guerre d'indépendance.

