Gabon: Haut Ogooue / Crise de l'éducation - Marche de protestation des élèves de Masuku

Solidarité oblige ! Les élèves du Lycée Technique Agathe OBENDZE et d'autres établissements de Franceville, dans le Haut-Ogooué, ont marché ce matin, en guise de protestation. Ils ont emboité le pas à leurs amis des autres provinces du Gabon. C'est une marche de soutien aux dires de certains apprenants. Soutien à leurs amis de Libreville et des autres et coins et recoins du pays en détresse.

On peut voir inscrits sur les pancartes et banderoles : « Le Haut-Ogooué n'est pas une nation dans une autre nation ». Pour eux, le Gabon est un et indivisible. Ils veulent que tous les élèves, où qu'ils soient, aient la même formation, la même éducation. Aussi, veulent ils que les enseignants regagnent les salles de classe. C'est ici l'expression de ce qui n'est autre que la colère des élèves qui revendiquent leur droit à l'éducation et à la formation.

Comme partout ailleurs au Gabon, le secteur de l'éducation nation est en souffrance. Les associations des parents d'élèves restent sans voix, élèves et étudiants marchent pour exprimer leur ras-le-bol. Et les gouvernants, aux dires des Gabonais, semblent ne pas s'en émouvoir. Le niveau des apprenants baisse et semble déserter le forum.