Angola: Le pays est devenu autosuffisant dans le domaine de la production de gaz Butane

La Conférence (Ceraweek) est le premier événement annuel majeur du secteur, qui réunit les principaux dirigeants, experts, leaders et faiseurs d'opinion, ainsi que les grandes industries technologiques et des partenaires financiers.

Selon le administrateur exécutif, responsable des secteurs de la recherche et production, logistique, distribution, shipping et Sonagas, qui répondait aux questions des journalistes sur la participation de l'entreprise à l'événement et le travail interne développé par la Sonangol, historiquement, le projet Angola LNG a eu quelques problèmes de conception, mais tout est déjà réglé.

Edson dos Santos a fait ces révélations mardi à Houston (Texas) en marge de la "Ceraweek", un des plus grands forums dans le domaine du pétrole et du gaz, où la Sonangol participe avec une délégation conduite par la présidente de son conseil d'administration, Isabel dos Santos.

