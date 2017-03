Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies tropicales négligées - Les préfets de régions renforcent leurs capacités

Les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive (Mtn-Cp) au nombre de cinq (Filariose lymphatique ou éléphantiasis, les Géo helminthiases, la Schistosomiase ou bilharziose, l'onchocercose et le trachome) constituent de véritables problèmes de santé publique, en Côte d'Ivoire, de par leurs graves conséquences socio-économiques.

Dans le but d'atteindre les objectifs d'élimination et de contrôle de ces Mtn-Cp, la Côte d'Ivoire a adhéré aux stratégies recommandées par l'Oms. Il s'agit, entre autres, de la distribution de masse de médicaments, l'assainissement du milieu et l'éducation sanitaire, l'application de la stratégie CHANCE (Chirurgie, Antibiothérapie, Nettoyage du visage et Changement de l'Environnement), la lutte anti vectorielle, la surveillance épidémiologique et entomologique. Pour plus d'efficacité dans la réalisation de ces objectifs, un atelier de renforcement des capacités des préfets de régions et départementaux à la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées à Chimiothérapie Préventive (Mtn-Cp) se tiendra ce vendredi 10 mars à Yamoussoukro.

Il verra la participation des 33 préfets de régions de Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, à travers le Programme national de lutte contre la schistosomiase, les géo helminthiases et la filariose lymphatique (Pnlsgf) et Programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose (Pnso-lo). Ainsi, l'équipe issue des programmes Mtn-cp se chargera-t-elle d'assurer la formation des préfets de régions sur les Maladies Tropicales Négligées à Chimiothérapie Préventive (Mtn-cp). Ces derniers, à leur tour, procéderont à la formation des préfets de départements dans leurs chefs-lieux de régions respectifs. Cet atelier bénéficie du soutien de l'Usaid, End in Africa et Fhi 360.