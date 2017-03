Sénégal: Incarceration de Khalifa Sall à Rebeuss - Le forum du justiciable plaide la réforme du «régime juridique arbitraire du mandat de dépôt»

«Il est aberrant qu'au Sénégal l'inculpé ne dispose pas du pouvoir de contester immédiatement une décision aussi grave qui va à l'encontre de la présomption d'innocence et qui porte atteinte à sa liberté. Cette politique pénale visant à exclure l'appel de l'inculpé, est d'essence répressive et ne protège pas suffisamment les intérêts de la défense qui, ne dispose pas immédiatement de voies pour attaquer la décision du juge d'instruction lui faisant grief», s'offusque les membres du forum du justiciable dans ce document non sans plaider pour une réforme de ce régime. «Des aménagements devraient intervenir allant dans le sens de la prise d'ordonnance de placement en détention provisoire dont l'inculpé pourrait faire appel devant la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré».

Pour cause, selon Babacar, président du Forum du justiciable et compagnie, «contrairement au droit français, l'inculpé a la possibilité de faire appel devant la chambre d'accusation pour contester le bienfondé du mandat de dépôt délivré contre lui», au Sénégal, «l'inculpé ne peut pas en l'état actuel de notre législation, attaquer immédiatement par voie d'appel la décision du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire».

Réagissant à l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt du maire de la ville de Dakar pour association de malfaiteurs, faux, usage de faux en écritures et escroquerie sur des deniers publics dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, le forum du justiciable appelle à la revue du «régime juridique du mandat de dépôt».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.