Madrid — Une délégation du ministère des Ressources en eau et de l'environnement prend part au 23ème salon international de l'eau et de l'irrigation qui se tient du 7 au 9 mars à Saragosse (Espagne) en vue d'explorer des possibilités de partenariat et d'échanges dans les domaines de l'eau et de l'irrigation.

Cette délégation examinera durant son séjour en Espagne, les possibilités de partenariat et d'échanges d'expériences notamment dans le dessalement d'eau de mer et la gestion intégrée des ressources en eau", a indiqué Omar Bougueroua, directeur de l'Hydraulique au ministère.

Dans ce cadre, les membres de la délégation algérienne ont eu mercredi des rencontres avec des opérateurs espagnols activant dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et du développement de l'irrigation.

Jeudi, ils auront, en marge du salon, une réunion avec le directeur général de l'eau du ministère espagnol de l'Agriculture, de la pêche, de l'alimentation et de l'environnement.

La réunion sera consacrée, a-t-on précisé de même source, "à un échange de vues sur les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l'eau notamment sur la base des actions convenues dans le programme exécutif bilatéral dans les ressources en eau, signé à Oran le 26 juin 2014".

Ce programme prévoit des échanges d'expériences dans la gestion intégrée de l'eau, le dessalement d'eau de mer et l'irrigation agricole où l'Espagne est bien avancée, a-t-on expliqué.

Le salon international de l'eau et de l'irrigation de Saragosse est un espace qui aspire à contribuer au développement des secteurs de l'eau et de l'environnement. De nombreuses sociétés espagnoles et d'autres pays prennent part à ce rendez-vous qui propose un large éventail d'équipements.

Ce salon est une importante réunion de l'industrie de l'eau et de l'irrigation et offre par conséquent la possibilité de nouer des relations d'affaires et de s'informer sur les nouveaux développements dans cette industrie.