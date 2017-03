Les travaux du congrès islamique international, organisé sous le thème de : "La violence et l'extrémisme du point de vue de la Chariaa" ont pris fin mercredi à Nouakchott.

Le forum intitulé: "le congrès de Nouakchott est une voie de la rectification du parcours de la pensée de la Nation", a réuni pendant deux jours un certain nombre d'oulémas, de penseurs et de chercheurs dans le domaine du discours islamique et de la manière avec laquelle il traite le phénomène de la violence et de l'extrémisme.

Il a donné lieu également à plusieurs séances de travail portant sur l'Islam dans sa forme lumineuse à travers des exposés présentés par le Fakih Cheikh Abdallahi Ould Boyé sur la globalité du discours de l'Islam, sa modération et sa tolérance, Dr Mohamed El Bechari, secrétaire général de la conférence islamique européenne sur le rôle des établissements d'enseignement en Europe dans la lutte contre l'extrémisme et le fakih Ahmed Ould Neiny, conseiller à la Présidence de la République, sur la fetwa religieuse: ses conditions et ses normes.

Au terme de leurs travaux, les participants ont adopté un certain nombre de recommandations appelant à l'adoption de l'approche islamique tolérante, d'activer le partenariat avec les institutions intervenant dans la lutte contre l'extrémisme et d'y impliquer les jeunes et les femmes.

Supervisant l'évènement, le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ahel Daoud , a mis en exergue l'intérêt qu'accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au renforcement de notre système sécuritaire et idéologique ainsi l'attachement de notre société aux valeurs islamiques fondées sur le dialogue et le centrisme dans tous les domaines de la vie.

Il a salué l'intérêt scientifique et la haute qualité des exposés et interventions qui ont marqué le congrès et émis le v u de les voir contribuer à la conception d'une nouvelle vision commune impliquant tout la Oumma islamique en vue de bâtir de bases solides de lutte contre l'extrémisme et ses corollaires.

Au sujet des recommandations sanctionnant la rencontre, le ministre a dit que son département uvrera à les traduire dans les faits par l'intensification de l'action islamique et l'encouragement davantage de coordination entre les oulémas.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint du ministère des affaires islamiques et des awqafs en Arabie Saoudite, M. Abd Al Amiri, a salué les efforts remarquables que mènent les pouvoirs publics aux plans du développement et de la sécurité.