Cote d'Ivoire: Mohamed VI en Cote d'Ivoire - Onze jours pour booster la coopération ivoiro-marocaine

En Côte d'Ivoire depuis le vendredi dernier pour booster la coopération ivoiro-marocaine, après les étapes du Ghana, de la Zambie et de la Guinée, le Roi Mohamed VI poursuit sa visite d'amitié et de travail au pays d'Houphouët Boigny où il a accompli, en compagnie du président Alassane Ouattara, la prière du vendredi à la Grande Mosquée Riviera Golf à Abidjan.

Prière à l'issue de laquelle, le souverain chérifien a fait don d'un lot de 10.000 exemplaires du Saint Coran, dont 8.000 comportant une traduction en langue française, aux mosquées de Côte d'Ivoire. Un geste royal traditionnel accompli à chaque étape de sa tournée.

Par la suite, le Roi et le Président ont procédé au lancement, au quartier «Treichville» à Abidjan, des travaux de construction d'une mosquée, baptisée la «Mosquée Mohammed VI».

Edifice religieux qui sera réalisé dans un délai de 34 mois, s'étalera sur une superficie de 25.000 m2, et comprendra deux salles de prière (hommes et femmes) d'une capacité d'accueil totale de plus de 7.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférences, un pavillon administratif, une école coranique, un logement pour l'imam, un complexe commercial, un parking et des espaces verts.

Toujours en compagnie du président ivoirien, SM. Mohamed VI a visité, en débuté de semaine, les travaux de la baie de Cocody, symbole du rapprochement entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, dont la réhabilitation de la lagune est un des plus grands chantiers actuels dans la capitale économique, inspiré par les travaux réalisés à Nador, au Maroc et qui est mené par l'agence publique marocaine Marchica Med.

Ainsi, le Souverain marocain a été édifié sur l'état d'avancement du projet ayant franchi des étapes importantes, notamment pour ce qui concerne les infrastructures.

Passé cet état des lieux du projet de réhabilitation de la baie de Cocody, débuté en 2015 et qui a nécessité la mobilisation pour un montant global de 450 millions de dollars, le Roi du Maroc s'est rendu, hier mercredi, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon à Abidjan où il a procèdé à l'inauguration du Centre «Mohammed VI» de formation en médecine d'urgence, une consécration de la vocation africaine du Royaume et de l'engagement permanent du Souverain en faveur d'une coopération Sud-Sud solide, agissante et solidaire.